Пять львов обрекли на голодную смерть в зоопарке

Активист из столицы Судана Хартума обнаружил пять истощенных африканских львов в частном зоопарке. Об этом сообщает издание The Sun.

Оcман Салих (Osman Salih) нашел пять умирающих львов в зоопарке Аль-Куреши в престижном районе Хартума. Из-за охватившего страну тяжелого экономического кризиса животные неделями не получали достаточного количества пищи, были лишены медицинской помощи и обречены на голодную смерть.

Из-за недоедания животные потеряли до двух третей массы тела, сквозь их кожу видны кости. По некоторым данным, один из львов уже умер.

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Менеджер частного зоопарка Эссамельддин Хайар (Essamelddine Hajjar) рассказал, что сотрудники зоопарка часто покупают еду для животных на собственные деньги, и ее не всегда удается достать в необходимом количестве. В результате животные страдают от недоедания и тяжелых болезней.

Салих запустил в Facebook кампанию по поиску для животных нового дома, прежде чем они умрут от истощения. Когда зоопарк посетили журналисты, одна из больших кошек была связана веревкой, ей поставили капельницу. Лев восстанавливался от дегидратации. Возле ржавых клеток были разбросаны куски покрытого мухами тухлого мяса.

По данным Международного союза охраны природы, африканские львы считаются «уязвимым» видом. С 1993 по 2014 годы их популяция сократилась на 43 процента и сейчас насчитывает всего около 20 тысяч особей.

Ранее сообщалось, что в испанском городе Аямонте в вольерах заброшенного зоопарка остались животные, за которыми никто не ухаживает. Защитники животных обратили внимание, что городские власти не позаботились о поиске нового пристанища для обитателей зоопарка, который закрылся несколько месяцев назад после гибели некоторых животных и жалоб активистов.

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