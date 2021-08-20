Попавший в капкан краснокнижный кот оказался на свободе в Приморье

В Центре спасения диких животных в Приморье после реабилитации выпустили на свободу краснокнижного лесного кота, ранее попавшего в капкан. Об этом в своем Instagram сообщает МРОО «Центр "Тигр"».

По данным специалистов, их «злейшей пациент» прошел ветеринарный осмотр и оказался здоровым: подвижность лапы, зажатой в ловушку, была сохранена. По этой причине хищника накормили и подготовили к выпуску в лес.

На публикуемых в соцсети снимках и видео показаны последние моменты, когда работники центра были с дальневосточным котом. Например, на фотографии его запечатлели сидящим в клетке. На видеозаписи показано, как быстро он выбежал из переноски и скрылся в высокой траве. Таким образом, животное снова находится на воле в дикой природе.

«Прощай, милый кот. (...) Доброй охоты. Мы благодарим всех, кто оказывал нам финансовую и информационную поддержку. Благодаря вам мы можем продолжать нашу работу по спасению животных», — написали представители центра под постом.

Ранее стало известно, что лесной кот попал в капкан, когда охотился на курицу, и приморские ветеринары вызвались помочь зверю. Такой дальневосточный кот считается очень редким и охраняемым видом животных в России. По состоянию на 2015 год насчитывается всего несколько тысяч особей.

В июле зоопарк в Новосибирске показал фото редких водоплавающих кошек. Речь идет о виверровых кошках, чья особенность заключается в перепонках на лапах. По словам зоологов, с самого рождения они начинают осваиваться в воде, любят нырять и охотиться за рыбой.