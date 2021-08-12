Приморские ветеринары помогут попавшему в капкан краснокнижному коту

Приморские ветеринары помогут выходить краснокнижного дальневосточного лесного кота, который попытался утащить кур из курятница и попал в капкан. Об этом сообщается на странице МРОО «Центр "Тигр"» в Facebook.

Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных проведут детальный ветеринарный осмотр и расскажут подробности о состоянии кота. «А пока зверь находится в карантинном блоке, ест с аппетитом, но крайне недоволен сложившейся ситуацией», — говорится в публикации.

Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. Согласно данным 2015 года, его популяция составляет несколько тысяч особей.

Приморский Центр реабилитации тигров и других редких животных был открыт 2012 году. На сайте организации говорится, что за это время успешно выпущено в естественную среду обитания 16 амурских тигров, что составляет 4 процента от всей популяции данного вида, живущего в России. Кроме того, специалисты спасли 12 гималайских и пять бурых медведей.

