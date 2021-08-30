Россиянам назвали способы посетить поля лотосов под Астраханью

Астраханская область — самый северный регион цветения лотосов. Сейчас цветки достигли оптимального размера, и на лотосовые поля стали приезжать туристы. Увидеть цветы можно в биосферном заповеднике, на базах отдыха или с помощью интерактивной карты. Способы посетить поля назвала «Комсомольская правда».

Так, можно взять тур в региональный заповедник. В его рамках путешественники смогут увидеть не только лотосы, но и другие характерные особенности флоры и фауны Астраханской области. Например, редких животных и птиц, а также чилим, белые и желтые кувшинки и водяные лилии.

Поехав на базу отдыха, поля лотосов можно посетить по отдельной экскурсии. Многие туроператоры включают в путешествие поездку на лотосовое поле на лодке с местными егерями. Найти такое предложение можно практически на любой базе отдыха, утверждает портал.

Наконец, увидеть растения можно самостоятельно, разыскав места цветения на интерактивной карте, созданной региональным министерством культуры и туризма и Центром управления регионом. Специалисты собрали информацию о цветении лотосов из различных источников, включая слова местных жителей и данные туроператоров.

Отмечается, что в настоящее время туризм на территории Астраханской области ограничен. Так, заселиться в гостиницу, пансионат или на базу отдыха можно лишь при наличии QR-кода о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.