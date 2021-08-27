Россиянам раскрыли секрет меняющей цвет воды в озерах на Кавказе

Бадукские озера в Тебердинском заповеднике неподалеку от Домбая популярны среди туристов: путешественники приезжают туда на однодневные экскурсии. При этом озера известны тем, что меняют цвет в зависимости от погоды и времени суток: оттенки варьируются от темно-синего до светло-бирюзового. Тайну такого необычного явления раскрыла «Комсомольская правда».

Озера расположены в долине реки Бадук. Чтобы туда попасть, нужно преодолеть 4-5 километров по горной тропе с перепадом высот до 650 метров. Рядом с водоемами можно полюбоваться на ели, криволесье и редкие рододендроны.

Отмечается, что загадка разноцветной воды заключается в погодных условиях, которые непосредственно отражаются на глади озер. Поскольку вода здесь чистая и прозрачная, любое изменение цвета неба окрашивает также и поверхность водоемов.

Подниматься в горы лучше в конце лета — в июле или августе, так как лето в эту местность приходит поздно, в июне в горах еще лежат остатки снега. Особенно красивы озера осенью, когда местная природа окрашивается в яркие цвета, а вода темнеет. Однако зимой озера лучше не посещать — в этой местности существует опасность схода лавин.

Купаться в озерах можно, однако из-за высокого расположения (порядка двух тысяч метров над уровнем моря) вода в них не прогревается теплее 10 градусов. Наиболее благоприятный период для купания — первая половина августа. Если зайти и окунуться в озера можно, то для долгого пляжного отдыха они не подходят.