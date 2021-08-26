Россиянам предложили осенние активности на горнолыжном курорте

Если поехать осенью на зимний горнолыжный курорт Белокуриха в Алтайском крае, там можно обнаружить живописные трекинговые маршруты, уютные кафе и даже киоски с орешками для бурундуков, которых в лесах Алтая очень много. Активности, которые можно попробовать в горах летом, описывает РИА Новости.

Зимой туристы катаются на лыжах с горы Церковки. Летом на нее можно подняться просто так — на курорте круглый год работает кресельный подъемник. Его линия проходит над скалами, поросшими хвойным лесом и папоротниками.

Поднявшись на гору, можно посетить местные кафе и попробовать шашлык. Там же продают угощения для бурундуков, которых на Церковке много. Отмечается, что зверьки охотнее лакомятся ягодами рябины, чем подарками от путешественников. Спускаясь с горы к подножию, можно пройти через рощу и набрать там грибов.

Вокруг самой белокурихи расположены «тропы здоровья» — терренкуры. Дорожки протяженность три-шесть километров начинаются в городе и проходят через лес. Через каждые 100 метров там установлены беседки и скамейки. Самая популярная тропа — вдоль реки Белокурихи до ручья Шиши. Она проходит через старую мельницу и остатки плотины.

Кроме того, в Белокурихе расположен термальный курорт — теплые ключи радоновой воды, от которых город и обрел свое название. Зимой над горячими водами вился (курился) белый пар. Целебные источники способствуют лечению легких, кожи, сердца, желудка и кишечника, эндокринной системы.