Названы альтернативные Краснодарскому краю регионы для отдыха в России

В 2021 году россияне выбирали для отдыха Хакасию, Бурятию и Дагестан

Российские туристы выбирали для отдыха в 2021 году не только Краснодарский край и Крым, но и другие интересные регионы внутри страны. Рейтинг альтернативных направлений для путешествий по России составили специалисты BlaBlaCar, полный список появился в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Так, согласно исследованию сервиса, в 2021 году отечественные туристы полюбили отдыхать в Хакасии — республика привлекала путешественников красивыми озерами, горами, памятниками культуры древних народов и пещерами. «Именно Хакасия считается лучшим в России местом для познавательного туризма благодаря своей богатой истории: первые государства на этой территории зародились в четвертом веке до нашей эры», — отметили специалисты.

Кроме того, россиянам понравились поездки в Бурятию, где их больше всего впечатляли озеро Байкал, заповедники, долина потухших вулканов, термальные источники и водопады. «Не менее популярны среди путешественников были деревни, ведь именно в Бурятии находятся села, которые не раз признавались самыми красивыми в России: Ярикто, Десятниково, Большой Куналей», — подчеркнули специалисты.

Вдобавок отечественные путешественники нередко посещали Дагестан, который считается «жемчужиной Каспийского побережья» и самым южным регионом России. В республике отдыхающие могли отправиться на экскурсии к глубочайшему в России и Европе Сулакскому каньону, одиночному бархану Евразии Сары-Куму и старейшему городу России Дербенту.

В список также попали Карелия, которая известна своими заповедными зонами и популярна среди любителей активного отдыха, и Калининградская область.

Ранее в августе стало известно, что наиболее популярными регионами для отдыха в начале осени среди соотечественников оказались Крым, Краснодарский край и курорты Кавказских Минеральных Вод. Аналитики отметили, что большинство путешественников выбирают для отпуска в «бархатном сезоне» Алушту, Сочи и Пятигорск.