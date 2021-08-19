Денисову пещеру на Алтае назвали одним из самых впечатляющих мест в России

Портал Russia Travel включил Денисову пещеру в топ-7 наиболее впечатляющих мест в России

Российский туристический портал Russia Travel включил Денисову пещеру, расположенную в Алтайском крае, в топ-7 наиболее впечатляющих мест в России. Материал публикует «Риафан».

По мнению ученых, Денисова пещера обрела мировую известность благодаря уникальным находкам археологов, обнаруженных на ее территории. Например, ученые нашли в пещере подвид древнего человека и самое древнее из обнаруженных на земле украшений.

Денисова пещера заняла второе место в рейтинге, уступив пещерному городу Эски-Кермен в Крыму. Помимо названных достопримечательностей, в список также вошли скальные образования на южном взморье и Урале, в Башкирии и Хакассии.

Ранее в августе россиянам раскрыли направления для необычного отдыха внутри страны. Отмечается, что в Ростуризме порекомендовали обратить внимание на оздоровительный или активный отдых на природе в Башкирии, Челябинской области или в республиках Северного Кавказа — Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне и Карачаево-Черкесии.