Рязанскому путешественнику вручили сертификат Книги рекордов Гиннеса

Путешественник из Рязани Вячеслав Мелин официально признан первым россиянином, который совершил путешествие вокруг Северного полюса на парусной яхте. Ему вручили сертификат Книги рекордов Гиннеса, сообщает «Рязанские новости».

Документ Мелин передал Рязанскому музею путешественников.

Экспедиция предполагала переход на парусной яхте вокруг Северного полюса под руководством немецкого путешественника и мореплавателя Арведа Фукса. Экспедиция началась еще в 1991 году, однако из-за погодных условий и политических изменений она завершилась лишь в 2002-м.

Неизменными участниками экспедиции оставались Арвед Фукс (Германия), Бригитте Эллерброк (Германия), Генрик Вольски (Польша) и Вячеслав Мелин (Россия). Парусная яхта «Дагман Эр» стала первой, прошедшей по Северо-Западному проходу и по Северному морскому пути.