Россиянин перелетел самую высокую гору страны на воздушном шаре

Президент Федерации воздухоплавательного спорта Хабаровского края Станислав Коровин перелетел самую высокую гору России — Эльбрус — на воздушном шаре. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

Полет длился три часа, однако подготовка к нему шла два года. На воздушном шаре с Коровиным полетел путешественник из Ставропольского края Виталий Ненашев. Чтобы подняться на такую высоту, им пришлось утеплиться и взять с собой кислородные маски.

«Это в первую очередь вызов себе, стихии, природе. Были переживания, что что-то может не выдержать. Что-то может не выдержать, потому что трещало все», — признается Коровин.

Ранее известный российский путешественник Олег Чегодаев завершил путешествие по Уралу, которое заняло у него 109 дней. Масштабный поход с юга на север гор начался еще 1 мая. О каждом дне маршрута Чегодаев рассказывал в социальных сетях. На пути ему повстречалось многое: путешественник в среднем проходил по 30-40 километров в день. Однажды ему довелось прогнать «черных копателей».