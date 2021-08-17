В Кабардино-Балкарии состоится фестиваль мировых рекордов

В честь 100-летия со дня образования Кабардино-Балкарской Республики состоится фестиваль мировых рекордов. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

В рамках мероприятия, которой пройдет 23 августа, спортсмены, артисты и кулинары установят более десяти рекордов на Эльбрусе. На поляне Азау и возле пансионата «Иткол» жители разных районов региона приготовят восемь национальных блюд, а повара проведут мастер-классы по кавказской кухне. Там же планируют организовать самый массовый национальный танец с участием государственных ансамблей танца региона «Кабардинка», «Балкария», «Терские казаки».

На территории турбазы «Ушба» попытаются установить новые спортивно-силовые рекорды. Скайранеры Виталий Шкель и Ильяс Ачабаев устроят забег по вершине Эльбруса: один побежит с поляны Азау траверсом через обе вершины, другой стартует с «Приюта-11». Новый рекорд попробует установить и чемпион мира по русскому бильярду Юрий Пашинский. Кроме того, главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненков установит рекорд по стоянию на гвоздях.