Шестилетний мальчик из Башкирии два часа простоял в «планке» и установил рекорд

Шестилетний Доминик Гарифулин из Нефтекамска простоял в «планке» два часа и побил рекорд

Шестилетний житель башкирского Нефтекамска Доминик Гарифулин простоял в «планке» больше двух часов и побил мировой рекорд среди детей до 16 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Отец мальчика рассказал, что заметил интерес ребенка к спорту. Мужчина запечатлел рекорд сына, сумевшего продержаться в «планке» два часа и восемь минут, и подал заявку в реестр рекордов России и Мира. В ближайшее время эксперты специальной комиссии должны ознакомиться с записью и прислать ответ.

Отмечается, что на сегодняшний день самый высокий результат, зафиксированный среди детей до шести лет составляет 40 минут, а до 16 лет — чуть более часа.

Ранее сообщалось, что россиянин Иннокентий Веселов сдвинул с места 65-тонный самолет и установил рекорд России по трек-пулу. Красноярский атлет отбуксировал самолет более чем на 17 метров. Для этого он использовал специальное снаряжение и натянутый трос. По словам Веселова, раньше он тренировался на своем автомобиле — ставил его на ручной тормоз и буксировал.