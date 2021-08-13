Самую высокую гору России очистят от мусора

28 августа на склонах Эльбруса пройдет экологическая акция по уборке мусора «Чистая гора-2021». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК).

Участники мероприятия очистят территорию от поляны Азау до ледников — уборка начнется на станции канатной дороги «Гарабаши» на высоте 3,8 тысячи метров.

Принять участие в уборке самой высокой горы России и Европы смогут все желающие. Отмечается, что для волонтеров проезд на канатной дороге будет бесплатным, также их снабдят всем необходимым снаряжением.

Акция проходит в Приэльбрусье не впервые — в прошлом году 320 человек собрали порядка 50 тонн мусора со склонов.

Ранее в августе стало известно, что на развитие горнолыжного курорта на Эльбрусе выделят 8,6 миллиарда рублей. К 2030 году планируется строительство новых трасс и гостиниц — число мест размещения увеличится до 4,2 тысячи.