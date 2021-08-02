На развитие горнолыжного курорта Эльбруса выделят 8,6 миллиардов рублей

На развитие курорта «Эльбрус» до 2023 года выделят 8,6 миллиардов рублей. Об этом в ходе рабочего визита в Кабардино-Балкарию сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, его слова приводит пресс-служба главы республики.

«На эти средства предстоит построить 30 километров новых трасс, в пять раз увеличить номерной фонд. В планах привлечь 24 миллиарда частных инвестиций в туристскую и горнолыжную инфраструктуру», — пояснил министр, добавив, что для осуществления задуманного требуется решить основные вопросы, препятствующие развитию курорта.

Генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев также рассказал, что до 2030 года протяженность трасс надеются довести с 17 до 47 километров, а также увеличить число мест размещения до 4,2 тысячи. Все это поможет курорту принимать более миллиона туристов в год.

Расположенный на южных склонах горы Эльбрус курорт размещен на территории природного парка «Приэльбрусье». Приезжающим туристам здесь открывается доступ к 17 километрам трасс разной сложности и семи подъемникам. Сам курорт «Эльбрус» входит в АО «Курорты Северного Кавказа».

Ранее в АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) сообщили, что в Кабардино-Балкарии на курорте «Эльбрус» был установлен рекорд по длительности горнолыжного сезона. Уточнялось, что сезон стартовал 4 ноября 2020 года и закончился 4 июля 2021 года — позже, чем на других российских горнолыжных курортах. Кроме того, за время высокого сезона курорт посетили на 64 процента больше туристов, чем в докоронавирусный сезона 2018-2019 года.