Россиянка рассказала об отдыхе на Кавказе за 25 тысяч рублей

Россиянка с подругами съездила на Кавказ и рассказала об экономии в отпуске — путешествие обошлось в 25 тысяч рублей за семь дней. Своим мнением о поездке она поделились с порталом «Т—Ж».

Туристка уточнила, что за неделю они с группой побывали в трех республиках, проведя четыре дня в Кабардино-Балкарии, три дня в Дагестане и одну ночь в Чечне.

«Мы уложились в 25 тысяч рублей на человека — это очень дешево. Тур такой же продолжительности и с той же программой стоит в два раза дороже», — рассказала она.

Так, траты в поездке по Кавказу на одного человека за неделю составили 24,1 тысячи рублей. Туристка также отметила, что авиабилеты из Санкт-Петербурга туда и обратно обошлись в 6,4 тысячи рублей, экскурсии стоили 5,2 тысячи рублей, жилье — 3,1 тысячи рублей.

По ее словам, для поиска туров она использовала аккаунты в Instagram, искала авторские маршруты и проверяла группу «Вандруки» во «ВКонтакте». В итоге девушки записались в группу из 20 человек для поездки в Кабардино-Балкарию стоимостью 2,5 тысячи рублей, включая трансфер и услуги гида.

Ранее в мае сообщалось, что российские туристы массово заинтересовались отдыхом на горных курортах Северного Кавказа. Так, на майских праздниках данный вид поездок предпочли 25 тысяч человек. По данным экспертов, самыми популярными курортами стали «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» — количество их гостей значительно превысило число посещений за аналогичный период 2019 года.