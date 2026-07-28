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16:22, 28 июля 2026МирЭксклюзив

Вызвавшее обсуждение «гостеприимство» Трампа при встрече Зеленского в США объяснили

Специалист Николаева объяснила протоколом отсутствие Трампа при встрече Зеленского в США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Специалист по деловому протоколу Татьяна Николаева объяснила отсутствие президента США Дональда Трампа в момент прибытия украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные Штаты протоколом. Так в беседе с «Лентой.ру» эксперт прокомментировала вызвавшее обсуждение «гостеприимство» американского политика.

«В Соединенных Штатах, как и у нас, такой протокол, что в аэропорту никто из руководителей государства никого не встречает. Могут быть представители руководящих структур, но никак не президент в аэропорту», — рассказала Николаева.

Специалист по этикету добавила, что в некоторых странах бывают такие протоколы, когда руководитель государства встречает своего коллегу в аэропорту. Однако это бывает достаточно редко, заключила она.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз отметил, что Трамп не встретил Зеленского по прибытии в США. По его словам, американский лидер уже игнорирует украинского коллегу.

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