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Силовые структуры
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16:19, 28 июля 2026 (обновлено: 16:31, 28 июля 2026)Силовые структуры

Обнародованы подробности о второй жертве расправившегося с 12-летней Миланой мужчины

«112»: Убивший 12-летнюю Милану в Ленобласти Мехнин совратил свою 9-летнюю племянницу
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Расправившийся с ушедшей за грибами 12-летней Миланой в Ленинградской области Федор Мехнин совратил 9-летнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Потерпевшая 2012 года рождения была племянницей жены Мехнина. В период с июня 2021 года по июль 2026 года он неоднократно совершал развратные действия в отношении нее.

Собственный источник канала сообщил, что мать потерпевшей знала о насилии со стороны фигуранта над ее дочерью. Кроме того, жена подозреваемого догадывалась о пристрастиях и «странном интересе» мужа к детям.

Ранее сообщалось, что мужчине вменяют еще два эпизода по статье о насильственных действиях сексуального характера.

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