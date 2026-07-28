Обнародованы подробности о второй жертве расправившегося с 12-летней Миланой мужчины

Расправившийся с ушедшей за грибами 12-летней Миланой в Ленинградской области Федор Мехнин совратил 9-летнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Потерпевшая 2012 года рождения была племянницей жены Мехнина. В период с июня 2021 года по июль 2026 года он неоднократно совершал развратные действия в отношении нее.
Собственный источник канала сообщил, что мать потерпевшей знала о насилии со стороны фигуранта над ее дочерью. Кроме того, жена подозреваемого догадывалась о пристрастиях и «странном интересе» мужа к детям.
Ранее сообщалось, что мужчине вменяют еще два эпизода по статье о насильственных действиях сексуального характера.