На горнолыжном курорте Эльбруса установили рекорд

В Кабардино-Балкарии на курорте «Эльбрус» был установлен рекорд по длительности горнолыжного сезона. Он длился 240 дней, сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК).

Уточняется, что сезон стартовал 4 ноября 2020 года и закончился 4 июля 2021 года — позже, чем на других российских горнолыжных курортах. Кроме того, за время высокого сезона курорт посетили на 64 процента больше туристов, чем в докоронавирусный сезона 2018-2019 года.

«Всего за зимний сезон было продано около 240 тысяч ски-пассов. (...) Мы не планируем останавливаться на достигнутом, и скоро курорт станет масштабнее и удобнее, что позволит принимать еще больше гостей», — заявил глава КСК Хасан Темижев.

Ранее сообщалось, что в Башкирии для подъема на гору Торатау возведут эколестницу со смотровыми площадками и скамейками. По словам главы региона Радия Хабирова, специалисты будут следить за тем, чтобы строительство экотропы не навредило природе.