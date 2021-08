Муфтий Татарстана поднял флаг республики на вершину Эльбруса

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин взошел на Эльбрус в международный день альпинизма. Об этом он сообщил в официальном Instagram-аккаунте.

Мужчина поделился серией снимков, на которых он запечатлен на заснеженной вершине горы, а также у ее подножия. Вдобавок он опубликовал фотографию водопада.

Отмечается, что в составе группы мусульманских и православных деятелей муфтий поднял флаг республики на самую высокую точку Европы.

В описании к публикации Самигуллин поздравил мусульман Татарстана с наступлением месяца Мухаррам и нового 1443 года по Хиджре. «На высоте 5642 метров над уровнем неба я завершил 1442 год по Хиджре», — подчеркнул он в соцсети.

