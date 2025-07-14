Лишенный российского гражданства блогер Субо уклонился от налогов на миллионы рублей

Блогер Субо уклонился от налогов на сумму более 50 млн рублей

Лишенный российского гражданства блогер Субхан Мамедов, известный как Subo, не оплатил налоги на сумму более 50 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статьям 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2020 года по 2022 год блогер Субхан Мамедов со своим братом и отцом создали схему уклонения от уплаты налогов. В результате государство не получило налогов на сумму более 50 миллионов рублей. На десять миллионов рублей, полученными преступным путем, они провели финансовые операции и купили премиальный автомобиль. В связи с несвоевременной уплатой налогов появилась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 миллионов рублей.

Блогер объявлен в розыск, а его родственникам избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что лишенного российского гражданства блогера обвинили в отмывании денег.