Лишенного российского гражданства блогера обвинили в отмывании денег

В отношении блогера Субхана Мамедова возбудили уголовное дело

Лишенный российского гражданства блогер Субхан Мамедов, известный как Subo, стал фигурантом уголовного дела. Об этом в своем Telegram-канале сообщает подмосковное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, блогер обвиняется в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Обвинения в совершении преступлений также предъявлены его брату и отцу.

Мамедов прославился в связи с созданием различного треш-контента, направленного на формирование негативного отношения к власти и правоохранительным органам.

Проверка установила, что блогер при подаче заявления на получение гражданства России указал ложные сведения. При этом известно, что у него осталось гражданство Азербайджана.

27 февраля Мамедова лишили российского гражданства.

