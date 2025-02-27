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18:10, 27 февраля 2025Интернет и СМИ

Известного блогера-миллионника лишили гражданства России. Ему также закрыли въезд в страну на 70 лет. За что?

Блогеру Subo закрыли въезд в Россию на 70 лет из-за контента
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @subo_m

Популярного блогера Субо (настоящее имя — Субхан Мамедов), известного роликами с розыгрышами, лишили гражданства России. Такую меру к звезде соцсетей применили после проверки, начатой из-за его провокационных видео. По данным СМИ, в итоге Мамедову также закрыли въезд в Россию.

Почему Субо лишили гражданства?

Как пишет Shot, полиция начала проверку блогера из-за роликов, унижающих честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов. Телеканал РЕН ТВ также уточнил, что Мамедов длительное время создавал треш-контент, направленный на формирование негативного отношения к власти и правоохранительным органам.

Проверка выявила, что Субо при подаче заявления на получение гражданства России указал ложные сведения. При этом известно, что у блогера осталось гражданство Азербайджана

Фото: @subo_m

Утверждается, что Мамедову также закрыли въезд в Россию на 70 лет. Сейчас блогер находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Чем известен Субо?

Мамедов начинал выкладывать видео в сети со своим другом — популярным автоблогером Михаилом Литвиным. Они сосредоточились на публикации пранков. Например, в одном из таких роликов блогеры пришли в магазин мебели, разделись до нижнего белья и легли на кровать. В другом ролике Субо унес из кафе вешалку с верхней одеждой. Зачастую блогер также подшучивал над незнакомцами на улицах.

В Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) на Мамедова подписано более 13 миллионов пользователей. На YouTube у него 1,6 миллиона подписчиков

Фото: @subo_m

Некоторые ролики Мамедова были посвящены полиции: например, однажды он переоделся в сотрудника ДПС. Кроме того, утверждается, что в другом видео он пытался спровоцировать полицейских, стоя рядом с ними с пистолетом, а еще в одном видео называл военнослужащих своей охраной.

Помимо пранков Субо публиковал контент, посвященный автомобилям, выпускал свои песни и демонстрировал роскошный образ жизни. Он также открыл несколько бургерных.

Скандалы с участием Мамедова

Блогер неоднократно становился героем публикаций СМИ из-за своих неоднозначных поступков. Так, в 2019 году он заявил, что выбежит на поле на матче Лиги чемпионов, однако в итоге упал с трибуны и сломал руку.

В другой раз Мамедов устроил фанатскую встречу в Узбекистане, пообещав раздавать пришедшим деньги. В результате на месте мероприятия произошла давка, собравшихся разгоняли сотрудники полиции, а блогеру выписали штраф.

Кроме того, Субо обвиняли в том, что в продаваемых им курсах не содержится полезной информации, а также в том, что он наживается на подписчиках, рекламируя сомнительные способы заработка.

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