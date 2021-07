Популярный рэпер спел песню на Эльбрусе и удивил фанатов

Популярный исполнитель Данил Прытков, более известный как Niletto, зачитал рэп на горе Эльбрус и озадачил поклонников. Соответсвующий пост появился на его странице в Instagram.

29-летний рэпер исполнил новый трек Someone like you вместе со своей командой на высоте 4400 метров над уровнем моря. На размещенных в соцсети кадрах группа танцует и поет песню. Известно, что таким образом Niletto рекламирует новый трек, исполняя его в различных локациях.

Подписчиков удивил пост знаменитости, поскольку максимальная высота подъема туристов на канатной дороге Эльбруса составляет 3780 метров. Фанаты предположили, что исполнителя доставили на нужное место вертолетом. «Я так понимаю на вертолете поднялись?», «Высоко!», «Как вы туда попали?», «Сами дошли или на вертолете поднялись?» — писали пользователи сети.

В июле в Кабардино-Балкарии на курорте «Эльбрус» был установлен рекорд по длительности горнолыжного сезона. Сезон стартовал 4 ноября 2020 года и закончился 4 июля 2021 года — позже, чем на других российских горнолыжных курортах. Всего он длился 240 дней.