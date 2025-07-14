Российским регионам спишут многомиллиардные долги по кредитам

Власти РФ спишут задолженность 25 регионов по займам почти на 43 млрд рублей

Правительство России решило списать задолженность 25 регионов по бюджетным займам на общую сумму почти в 43 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Суммарный объем задолженности, подлежащей списанию, составит 42,7 миллиарда рублей, уточнили в правительстве. Подобная мера, отметили в кабмине, поможет снизить долговую нагрузку ряда российских регионов.

Речь идет, в частности, о Республике Алтай, Бурятии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыме, Марий Эле, Северной Осетии, Тыве, Забайкальском, Пермском и Хабаровском краях. Кредитную задолженность также спишут Архангельской, Брянской, Калужской, Курганской, Новгородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Челябинской и Ярославской областям, а также Еврейской автономной области, говорится в документе.

Размеры списания будут зависеть от размера средств, вложенных региональными властями в развитие инфраструктуры, промышленности, ЖКХ, общественного транспорта и других ключевых сфер. В то же время субъектам РФ, входящим в Дальневосточный федеральный округ и Арктическую зону, задолженность спишут в размере средств, направленных на реализацию мероприятий в рамках мастер-планов местных городов и реализацию нацпроектов, заключили в кабмине.