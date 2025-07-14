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12:08, 14 июля 2025Экономика

Российским регионам спишут многомиллиардные долги по кредитам

Власти РФ спишут задолженность 25 регионов по займам почти на 43 млрд рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Правительство России решило списать задолженность 25 регионов по бюджетным займам на общую сумму почти в 43 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Суммарный объем задолженности, подлежащей списанию, составит 42,7 миллиарда рублей, уточнили в правительстве. Подобная мера, отметили в кабмине, поможет снизить долговую нагрузку ряда российских регионов.

Речь идет, в частности, о Республике Алтай, Бурятии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыме, Марий Эле, Северной Осетии, Тыве, Забайкальском, Пермском и Хабаровском краях. Кредитную задолженность также спишут Архангельской, Брянской, Калужской, Курганской, Новгородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Челябинской и Ярославской областям, а также Еврейской автономной области, говорится в документе.

Размеры списания будут зависеть от размера средств, вложенных региональными властями в развитие инфраструктуры, промышленности, ЖКХ, общественного транспорта и других ключевых сфер. В то же время субъектам РФ, входящим в Дальневосточный федеральный округ и Арктическую зону, задолженность спишут в размере средств, направленных на реализацию мероприятий в рамках мастер-планов местных городов и реализацию нацпроектов, заключили в кабмине.

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