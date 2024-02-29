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13:44, 29 февраля 2024Экономика

Путин поручил списать часть задолженности регионов по бюджетным кредитам

Путин предложил списать 2/3 задолженности регионов РФ по бюджетным кредитам

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин предложил списать 2/3 задолженности по кредитам, предоставленным регионам. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

По его словам, согласно предварительной оценке, это позволит регионам сохранить 200 миллиардов рублей ежегодно с 2025 по 2028 годы. «Эти деньги должны быть направлены на инвестиции и инфраструктурные программы», — сказал глава государства.

Путин также заявил, что регионам нужно предоставить более широкие возможности распоряжаться средствами в рамках нацпроектов. Средства, которые субъекты России возвращают в бюджет по кредитам, президент поручил вновь направлять на развитие регионов.

Во время оглашения послания Путин также заявил, что экономика России росла в 2023 году быстрее мировой и опередила по этому показателю все государства G7. Глава государства также выразил уверенность в том, что Россия в ближайшей перспективе войдет в четверку крупнейших экономик мира.

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      Варвара Кошечкина
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