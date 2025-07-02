Минфин: Ставропольскому краю и Адыгее списали долги по бюджетным кредитам

Первым трем российским регионам списали долги по бюджетным кредитам. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Ведомство заключило соглашения о списании задолженности на 15,6 миллиарда рублей с Алтайским и Ставропольским краями, а также с Адыгеей. Списание осуществлено в объеме фактически направленных регионами средств на одобренные сферы деятельности, в том числе в 2024 году, пояснили в Министерстве финансов.

Работа по списанию долгов по бюджетным кредитам для регионов ведется в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Регионам спишут две трети задолженности по бюджетным кредитам. Условием для этой меры станет реинвестирование средств в обновление ЖКХ, расселение аварийного жилья и новые проекты, заявлял первый замглавы Минфина РФ Леонид Горнин.

Списание задолженности на сумму, превышающую триллион рублей, коснется 79 из 89 российских регионов, ранее сообщал глава ведомства Антон Силуанов. По словам министра, на местах предложили направить около половины списанных долгов на расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а 18 процентов, или почти 200 миллиардов рублей, — на переселение из аварийного жилья и обновление общественного транспорта.