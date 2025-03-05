Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:02, 5 марта 2025Экономика

Большинству российских регионов спишут долги по бюджетным кредитам

Силуанов: Задолженность по бюджетным кредитам спишут 79 регионам РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Списание задолженности по бюджетным кредитам на сумму, превышающую триллион рублей, коснется 79 из 89 российских регионов. Об этом со ссылкой на главу Минфина РФ Антона Силуанова сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал на совещании главы государства с членами правительства. По словам министра, на местах предложили направить около половины списанных долгов на расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а 18 процентов или почти 200 миллиардов рублей — на переселение из аварийного жилья и обновление общественного транспорта.

Ранее в ведомстве анонсировали, что в 2025--2029 годах регионам спишут кредиты на 1,1 триллиона рублей. О том, что условием списания долгов большинства субъектов РФ, с предложением о котором выступил год назад президент РФ Владимир Путин, станет реинвестирование средств в обновление ЖКХ, расселение аварийного жилья и новые проекты до этого заявлял первый замглавы Минфина РФ Леонид Горнин.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Американские чиновники провели тайные переговоры с Зеленским после скандала в Белом доме. Что они обсудили?

      Захарова обратила внимание на подтирание зарубежными политиками фотографий с Зеленским

      Подозреваемого в избиении волонтера СВО из-за буквы Z на авто задержали

      На Украине не выплатили «национальный кэшбэк»

      Беременная Ида Галич в облегающем наряде станцевала перед камерой

      Теннисистка Соболенко назвала любимый способ расслабиться

      Одна страна ЕС захотела отправить свои войска на Украину

      В российском регионе возбудили уголовное дело по факту служебного подлога

      В Чехии раскрыли причину прекращения поставок российской нефти

      Украина и США обсудили дату и место переговоров с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше