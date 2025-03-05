Большинству российских регионов спишут долги по бюджетным кредитам

Силуанов: Задолженность по бюджетным кредитам спишут 79 регионам РФ

Списание задолженности по бюджетным кредитам на сумму, превышающую триллион рублей, коснется 79 из 89 российских регионов. Об этом со ссылкой на главу Минфина РФ Антона Силуанова сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал на совещании главы государства с членами правительства. По словам министра, на местах предложили направить около половины списанных долгов на расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а 18 процентов или почти 200 миллиардов рублей — на переселение из аварийного жилья и обновление общественного транспорта.

Ранее в ведомстве анонсировали, что в 2025--2029 годах регионам спишут кредиты на 1,1 триллиона рублей. О том, что условием списания долгов большинства субъектов РФ, с предложением о котором выступил год назад президент РФ Владимир Путин, станет реинвестирование средств в обновление ЖКХ, расселение аварийного жилья и новые проекты до этого заявлял первый замглавы Минфина РФ Леонид Горнин.