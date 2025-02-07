Российским регионам спишут кредиты

Российским регионам с 2025 по 2029 год спишут кредиты на 1,1 трлн рублей

С 2025 по 2029 год регионам России спишут кредиты на 1,1 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на материалы Минфина сообщает «Коммерсантъ».

Под списание не подпадут целевые инфраструктурные кредиты, которые регионы получали в последние годы, и займы для поддержания остатка средств на едином бюджетном счете.

Одним из условий списания двух третей задолженности, которая сформировалась у регионов с 1 марта 2024 года, называют целевое использования высвобождающихся средств. Списываемые средства необходимо потратить на проекты в сфере ЖКХ, компенсацию инвестиционного налогового вычета, финансирование фондов развития промышленности, обновление общественного транспорта, поддержку опорных населенных пунктов и реализацию инвестпроектов.

Кроме того, для возможности простить долги регионы обязаны соблюдать дефицит бюджета на уровне не более 10 процентов собственных доходов и ограничить задолженность по рыночным заимствованиям до 25 процентов. Кроме того, коммерческие кредиты могут привлекаться только по ставке, не превышающей ключевую плюс 3,5 процентного пункта.

Как отмечают в ведомстве, на начало года госдолг регионов достиг 3,15 триллиона рублей, из которых большая часть (78 процентов и 2,46 триллиона рублей) выданы правительством.

Первый замглавы Минфина РФ Леонид Горнин ранее предупредил, что если на местах не выполнят соответствующие условия, то должны будут погасить указанную долю долга с 2030 по 2039 год. Оставшуюся треть регионы в любом случае будут выплачивать по существующим графикам.