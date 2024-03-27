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16:00, 27 марта 2024Экономика

Названо условие списания долгов регионов России

В Минфине назвали реинвестирование средств условием списания долгов регионов РФ

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Условием списания двух третей долга российских регионов по бюджетным кредитам в 2025-2029 годах назвали реинвестирование средств в обновление ЖКХ, расселение аварийного жилья и новые проекты, рассказал первый замглавы Минфина РФ Леонид Горнин.

Отмечается, что если на местах не выполнят соответствующие условия, то должны будут погасить указанную долю долга с 2030 по 2039 год. Оставшуюся треть регионы в любом случае будут выплачивать по существующим графикам, объяснил заместитель министра.

По словам Горнина, под реструктуризацию попадает около 1,6 триллиона рублей, а в ходе реализации инвестиционных проектов ожидаются «положительные, в том числе экономические, эффекты по всем базовым направлениям».

Ранее с соответствующей инициативой, реализация которой позволит субъектам РФ сохранять 200 миллиардов рублей ежегодно, выступил президент России Владимир Путин.

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