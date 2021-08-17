Российский путешественник за 109 дней прошел Уральские горы

Известный российский путешественник Олег Чегодаев завершил путешествие по Уралу, которое заняло у него 109 дней. Масштабный поход с юга на север гор начался еще 1 мая, сообщает Bash.News.

Отмечается, что стартовал уфимский турист из Оренбургской области. О каждом дне маршрута Чегодаев рассказывал в социальных сетях. На пути ему повстречалось многое: путешественник в среднем проходил по 30-40 километров в день. Однажды ему довелось прогнать «черных копателей».

Еда была разбросана по разным точкам маршрута Чегодаева — чем ближе к окончанию пути, тем меньше точек с припасами. Финальным значимым участком для туриста стал Карский массив. Он тянулся около 100 километров до Собь-Елецкого прохода. Сам Чегодаев прозвал это место Уральской марсианской провинцией — за цвет пород. «Ярко-бурая, желтая, красная, суровая и скудная жизнью пустошь. Меня всегда эти места впечатляют неимоверно. Думаю, российское кино про освоение Марса можно вполне смело снимать у нас на Урале», — поделился турист.

Общая протяженность маршрута Чегодаева составила 3183 километра. «Но, конечно, это еще не конец истории. У меня невероятное количество материала-руды, из которого надо что-то теперь создать. Книгу, фильм и много отдельных историй», — написал путешественник в своем Instagram и добавил, что теперь при взгляде на любую точку Урала ему будет что вспомнить.