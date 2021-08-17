Россиянин доехал на ивалидной коляске до Иркутской области

Путешественник Виктор Сибирин отправился из Красноярского края на Байкал на инвалидной коляске. Как сообщает «Вести Иркутск», мужчина уже добрался до Иркутской области.

Сибирин в пути уже 36 дней. Он выехал из родного Ачинска, чтобы добраться до Байкала — Листвянки. По его словам, люди встречают его радостно. «Все сигналят. Останавливаются. Многие даже зовут с собой и даже многие настойчиво очень хотят помочь. Люди понимают, жмут руку и говорят молодец», — рассказал он.

Это не первый маршрут путешественника: он уже добирался из родного города до Боготола, Красноярска и Абакана. Перед этим он тренировался по шесть часов в спортивном зале. В дорогу Сибирин взял палатку, спальник и только необходимые вещи. В его рационе ежедневно каша и мясо.

О том, что путешественник начал свой путь, сообщалось в июле. «Прогулка от Ачинска до озера Байкал началась», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

