В Воронежский биосферный заповедник направят экскурсионные поезда

С 22 августа в Воронежский государственный биосферный заповедник направят экскурсионные поезда. Об этом сообщает «Блокнот Воронеж».

Поезда запустят по Юго-восточной железной дороге. Они будут проходить по этому маршруту каждое воскресенье. Проект, инициированный компанией «ППК "Черноземье"», уже согласован с правительством региона.

В пресс-службе компании пояснили, что речь идет об одном из старейших заповедников страны, созданном в 1932 году для сохранения популяции речных бобров на речках Усмань и Ивница. «На Центральной усадьбе заповедника вы сможете посетить музеи, единственный в России бобровый питомник, экотропы, вдохновиться Усманским бором и обязательно захотеть прочитать книги Василия Пескова», — заявили в компании.

10 августа стало известно, что в Хоперском природном заповеднике под Воронежем запечатлели краснокнижного орла-змееяда. Человек очень редко может встретить такого орла, так как для гнездования он улетает в удаленные от цивилизации участки территорий, где есть болота или поля. На них он «строит маленькие гнезда» и потом размножается.

