Незрячий россиянин прокатился по городу на велосипеде-тандеме и попал на видео

Кандидат в мастера спорта, член сборной России по спорту слепых (легкая атлетика), незрячий спортсмен Александр Новичихин прокатился по Челябинску на велосипеде-тандеме и попал на видео. Ролик спортсмен опубликовал в своем Instagram.

«Подготовка к "тур де Франс"», — подписал публикацию Новичихин.

На видео спортсмен едет по улице Лесопарковая на двойном велосипеде. За ним — его напарник в качестве направляющего.

Ранее житель Красноярского края Виктор Сибирин добрался до Байкала на инвалидной коляске. «Что я сейчас чувствую? Знаете, это как объяснить слепому, что такое закат в двух словах. Очень сложно передать. Думаю, через несколько дней только смогу сформулировать свои эмоции», — рассказал путешественник.