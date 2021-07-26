Девушка надела белое платье на свадьбу слепой сестры и была обругана в сети

Анонимная девушка надела белое платье на свадьбу слепой двоюродной сестры и разозлила пользователей сети. Соответствующий пост появился на Reddit.

Юзерша с никнеймом Board1368 объяснила, что ее любимый цвет — белый, и он подходит к тону ее кожи. По словам автора поста, она рассчитывала на то, что никто из гостей не заметит ее наряд. «Я думала, что никому не будет до меня дела, но мать невесты, моя тетя, отвела меня в сторону во время праздника и отругала за то, что я пришла в белом на свадьбу ее дочери. Она сказала, что то, что ее дочь слепая, еще не значит, что я должна перестать уважать традиции», — поделилась девушка.

После этого мать невесты заставила гостью извиниться. «Я действительно не вижу причин просить прощения. Я выбрала цвет, в котором чувствую себя уверенно. Я ушла со свадьбы, чувствуя себя очень расстроенной и измученной этой неприятной встречей», — подчеркнула она.

Пользователи сети обругали девушку за ее поступок. «Ты серьезно? Ты пришла на свадьбу сестры в белом платье. Ты что, вообще не уважаешь свою сестру? Она же слепая! У тебя нет совести», «Это не твоя свадьба, тебе не нужно было стараться выглядеть лучше всех», «Этот день посвящен невесте, которая должна быть единственной, кто выглядит потрясающе в длинном белом платье», — возмущались юзеры.

Ранее в июле невеста составила правила посещения своей свадьбы и была обругана в сети. Один из приглашенных на церемонию, имя которого не указано, опубликовал в соцсетях письмо со списком правил, который невеста составила для гостей праздника. В первую очередь она попросила не надевать на свадьбу одежду белого и бежевого цветов, а также оттенка слоновой кости. Помимо этого, женщинам не позволялось наносить макияж и приходить с распущенными волосами.