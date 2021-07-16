Невеста составила правила посещения своей свадьбы и была обругана в сети

Невеста составила свод правил для посещения собственной свадьбы и была обругана пользователями сети. Об этом сообщает Mirror.

Согласно материалу, один из приглашенных на церемонию, имя которого не указано, опубликовал в соцсетях письмо со списком правил, который невеста составила для гостей праздника. В первую очередь она попросила не надевать на свадьбу одежду белого и бежевого цветов, а также оттенка слоновой кости. Помимо этого, женщинам не позволялось наносить макияж и приходить с распущенными волосами.

Кроме того, гостям церемонии бракосочетания строго запрещалось разговаривать с невестой, снимать и фотографировать на празднике. Также невеста потребовала прийти на свадьбу с подарком стоимостью от 75 долларов. В конце письма она предупредила, что не пустит гостей, не выполнивших все условия.

Пользователей сети разозлил поступок невесты. «Невеста, должно быть, ужасно отвратительна и не уверена в себе», «Мне любопытно, сколько людей на самом деле пришло на ее свадьбу после такого письма?», «Кто вообще позвал такую женщину замуж?» — возмущались они.

В июне полная невеста из зависти не пригласила на свадьбу стройную подругу. 27-летняя жительница США, имя которой не называется, объяснила, что решила не приглашать свою лучшую подругу на церемонию бракосочетания из-за ее хорошей фигуры. «Причина, по которой я не позвала ее, заключается в том, что она невероятно худая от природы и в очень хорошей форме. Она великолепно выглядит. Когда мы появляемся вместе на людях, все мужчины смотрят только на нее», — призналась невеста.