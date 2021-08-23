Россиянин доехал до Байкала на инвалидной коляске

Житель Красноярского края Виктор Сибирин добрался до Байкала на инвалидной коляске. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

«Что я сейчас чувствую? Знаете, это как объяснить слепому, что такое закат в двух словах. Очень сложно передать. Думаю, через несколько дней только смогу сформулировать свои эмоции», — рассказал путешественник.

Путешествие Сибирина заняло 42 дня, ему удалось преодолеть 1418 километров.

Это не первый маршрут путешественника: он уже добирался из родного города до Боготола, Красноярска и Абакана. Перед этим он тренировался по шесть часов в спортивном зале. В дорогу Сибирин взял палатку, спальник и только необходимые вещи. В его рационе ежедневно каша и мясо.