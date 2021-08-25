Власти Магадана рассмотрят использование Нагаевской сопки для глэмпинга

Власти Магаданской области решили рассмотреть возможность использования Нагаевской сопки для создания глэмпинга (вид кемпинга, который одновременно совмещает отдых под открытым небом и удобства комфортабельной гостиницы, — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщается на сайте «Магаданская правда».

Так, блогер и путешественник Богдан Булычев на встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым рассказал, что уже сейчас есть желающие вложить деньги в такой проект и начать строительство.

Глава региона положительно воспринял эту идею и отметил, что в ближайшее время правительство оценит пригодность сопки для подобной застройки. «Серьезно этот вопрос не рассматривали, но мы обязательно посмотрим все, что касается земли в этой области и вариантов ее использования», — добавил Носов.

Ранее в августе корреспондент «Интерфакса» пожил в глэмпинге на территории нацпарка «Анюйский» в Хабаровском крае и поделился впечатлениями. Он отметил, что постояльцы такого типа размещения любят активный отдых — они сплавляются по реке Анюй, рыбачат, собирают ягоды и грибы, занимаются трекингом, учатся готовить по традиционным дальневосточным рецептам.

