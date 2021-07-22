Россияне массово устремились в новогоднюю столицу страны

Калуга, пережившая туристическое нашествие во время зимних каникул и объявленная новогодней столицей России, заинтересовала россиян и в летнее время. Как сообщает RATA News, принимающие туристов компании отмечают, что многие захотели вернуться в город и летом.

Директор компании «Про туризм» Алиса Шавина отметила, что сейчас наблюдается прошлогодний объем продаж. По ее словам, одинаково востребованы и стандартные экскурсии, и, к примеру, посещение агроферм. Большой интерес туристы проявляют к Музею космонавтики, значительно расширившему экспозицию.

«Наиболее активны туристы из Москвы и Подмосковья, принимаем группы до 15 человек. Также на несколько дней приезжают школьные группы», — рассказала она.

Объекты размещения на природе, например, кемпинги в национальном парке «Угра», глэмпинг «Песочня кемп» и другие, также отмечают высокую загрузку. По сравнению с прошлым годом, спрос увеличился на 20 процентов.