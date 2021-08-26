Известный путешественник рассказал магаданцам о безопасности в походах

Путешественник, член Русского географического общества Михаил Ярин встретился c жителями Магадана и рассказал им о безопасности в походах. Об этом сообщает «Колыма-информ».

Встреча длилась больше двух часов. Гость рассказал, почему человек может заблудиться или попасть в трудную ситуацию в походе, описывал стрессовые факторы и страхи человека, оставшегося один на один с дикой природой и как с ними бороться.

Ярин также поделился со слушателями, что нужно делать если понял, что заблудился и что нужно носить с собой обязательно, даже если просто идешь за грибами и ягодами, как развести сигнальный костер, оборудовать укрытие, какую одежду надевать, как найти воду и как ее обеззаразить.

Магаданцы узнали и о картах, которыми лучше всего пользоваться в походах. Специалист в сфере туризма Агентства по туризму Магаданской области Елена Наймиллер отметила, что все, что рассказал Ярин — доступно, понятно и может быть применено на практике каждым человеком.