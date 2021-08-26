Россиянин за 100 рублей добрался из Сочи до Магнитогорска

28-летний магнитогорец проехал более двух тысяч километров на сцепке между вагонами

В Челябинской области задержали россиянина, путешествовавшего на сцепке между вагонами грузового состава. За 16 дней 28-летнему экстремалу удалось преодолеть более двух тысяч километров. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

В ходе допроса мужчина признался, что пытался вернуться в Магнитогорск после отдыха в Сочи. С собой у него была сумка с вещами и палатка.

Выяснилось, что в Краснодарском крае путешественник провел 16 дней. Сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте. Как уточняет «Царьград», по данной статье предусматривается наказание в виде штрафа в размере 100 рублей.

Ранее сообщалось, что путешественника из Рязани Вячеслава Мелина официально признали первым россиянином, который совершил путешествие вокруг Северного полюса на парусной яхте. Ему вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса.