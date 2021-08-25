Российский краевед показал одно из самых живописных мест на Тверце

Вышневолоцкий краевед Денис Ивлев рассказал об одном из самых живописных мест на Тверце. Об этом сообщает PANORAMApro.

По мнению специалиста, это Николо-Столпенский монастырь в поселке Белый Омут Тверской области.

Раньше на этом месте была торговая пристань, где разгружали суда и тащили волоком по краю болота, откуда начиналась Тверца. «Так образовался погост Никольский на Вышнем Волочке у Столпа с монастырем и церковью Покрова Божией Матери», — говорится в сообщении.

Главной святыней монастыря является резной образ Святителя Николая, в настоящий момент он находится в Богоявленском соборе Вышнего Волочка.