Стало известно о рекордном турпотоке в один российский регион

Глава Крыма Сергей Аксенов: с начала года регион посетили более восьми миллионов туристов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о рекордном турпотоке на полуостров в 2021 году и назвал туристическую отрасль одной из важнейших основ экономики. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, с января российский регион принял более восьми миллионов путешественников, что превышает показатели допандемийного 2019 года. Тогда Крым посетили 7,4 миллиона туристов.

Также стало известно, что в период с 2014 по 2020 год открылось 44 объекта размещения на три тысячи номеров, а с начала текущего года построено шесть отелей на 240 номеров. Кроме того, проведена реконструкция и модернизация 86 санаторно-курортных и гостиничных комплексов.

«У нас колоссальные возможности для развития региона как круглогодичного туристического и курортного центра мирового уровня — это наша стратегическая цель», — добавил Аксенов.

Ранее в сентябре глава Крыма раскрыл место строительства нового курортного горда — туристический кластер планируется создать на западном побережье Крыма в Сакском районе. По его словам, в этой части региона есть много свободных территорий, которые будут востребованы у путешественников.