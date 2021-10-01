Рост цен в США побил рекорд

Рост инфляции в США превысил оценки экономистов и побил рекорд — скачок цен стал максимальным с 1991 года, сообщает Bloomberg.

Индекс цен PCE — показатель расходов на личное потребление, который Федеральная резервная система использует для определения целевого показателя инфляции — вырос на 0,4 процента по сравнению с августом и на 4,3 процента по сравнению с 2020 годом.

Рост личных расходов в США в августе ускорился больше, чем прогнозировалось. По данным министерства торговли, покупки товаров и услуг увеличились на 0,8 процента по сравнению с августом. Потребительский спрос в августе оставался устойчивым, несмотря на рост случаев заболеваний коронавирусом. Больше всего американцы тратили на продукты питания и предметы домашнего обихода.

В еврозоне уровень инфляции побил 13-летний рекорд. Рост цен на потребительские товары ускорился до 3,4 процента в годовом исчислении в сентябре, по сравнению с тремя процентами в августе. Показатель инфляции превысил ожидания аналитиков в 3,3 процента. В Германии, главной экономике Европы, рост цен достиг максимума почти за три десятилетия. Там инфляция в сентябре выросла до 4,1 процента, превысив среднюю оценку экономистов. Одной из причин стал скачок цен на энергоносители в Европе. Влияние также оказали сбои в цепочках поставок и производстве.