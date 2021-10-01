Венесуэла задумала победить безудержный рост цен

Венесуэла провела 1 октября деноминацию боливара, чтобы остановить безудержный рост цен. Как сообщает Al Jazeera, с национальной валюты «спишут» шесть нулей, и старые купюры номиналом в один миллион боливаров будут обмениться на новые с номиналом один боливар.

Ранее банкнотой с самым высоким номиналом был один миллион боливаров (он стоил 17,48 рубля по курсу на 30 сентября). Теперь же самой крупной будет банкнота стоимостью в 100 боливаров.

О планах Центрального банка провести деноминацию стало известно 5 августа. Тогда регулятор заявил, что курс не поменяется, а изменение номинала упростит бухгалтерский учет и другие денежные операции, которые часто осложнялись большим количеством нулей. Например, по состоянию на 1 октября для покупки одной буханки хлеба требовалось семь купюр номиналом в один миллион боливаров.

Из-за гиперинфляции банки ограничили количество наличных, которое физические лица могут снимать в течение дня, а многие венесуэльцы перешли на американский доллар или безналичные способы оплаты. По этой причине Центробанк сообщил о намерении ввести в оборот цифровой боливар.

За эти годы национальная валюта практически обесценилась — за один только 2021 год она потеряла 73 процента своей стоимости. Центральный банк страны прекратил публикацию статистики по инфляции, однако, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2021 года она составит 5500 процентов.

Венесуэльская учительница Марелис Герреро заметила, что люди получают зарплаты в миллионы боливаров, но эти деньги почти ничего не стоят. «Мы зарабатываем за две недели менее трех долларов», — признался житель Каракаса, столицы страны.

Это уже третий случай деноминации национальной валюты. В 2008 году при президенте Уго Чавесе боливар лишился трех нулей, а в 2018 году нынешний глава государства Николас Мадуро убрал пять нулей.

Венесуэла долгое время переживает тяжелый экономический кризис. С 2013 года ВВП сократился на 80 процентов. Согласно данным Католического университета Андреса Белло, в 2020-2021 годах три из четырех жителей страны находились за чертой бедности. Ситуация усугубляется из-за пандемии COVID-19, для борьбы с которой Венесуэла получает гуманитарную помощь.