Венесуэла заявила об очередной «террористической атаке» на энергосистему

Электрическая система Венесуэлы подверглась очередной «террористической атаке», заявил министр энергетики страны Нестор Реверол. Об этом сообщает RT. В своем заявлении министр имел в виду перебои в подаче электроэнергии в районе Каракаса и других частях латиноамериканской страны.

Реверол доложил по телефону государственному телеканалу VTV, что в муниципалитете Хосе Анхель Ламас на севере штата Арагуа на электроподстанции произошел взрыв и пожар. По его словам, инцидент вызвал перебои с подачей энергии в центральные районы страны, а также оставил без света части штатов Сулия, Мерида, Тачира, Нуэва-Эспарта и Фалькон.

Министр заявил, что случившееся было «новой террористической атакой» на электрическую систему Венесуэлы, которая произошла в рамках продолжающейся «многосторонней войны». По его словам, правительство и Национальная электрическая система (SEN) ежедневно борются, чтобы противостоять таким попыткам «саботажа».

Министр подчеркнул, что к настоящему времени подача электроэнергии в столичном округе полностью восстановлена, власти работают над тем, чтобы вывести сеть на полную мощность в других пострадавших районах.

Реверол не назвал виновных в «саботаже» при том, что ранее власти Венесуэлы обвиняли США в подобных инцидентах. Каракас считает, что Вашингтон стремится дестабилизировать ситуацию в стране и сместить с высшего поста лидера социалистов Николаса Мадуро, он является действующим президентом Венесуэлы с 2013 года. В свою очередь в США не отрицают желания смены режима в Венесуэле, вводят санкции против экономики страны и признают политического соперника Мадуро — Хуана Гуайдо, самопровозглашенного временного главу государства (его президентство не признается рядом государств и оспаривается Мадуро).

Ранее сообщалось, что санкции США против Венесуэлы напугали покупателей нефти и лишили правительство денег. В результате власти страны заключили сделку с малоизвестной местной компанией по обмену нефти на еду.