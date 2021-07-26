Мадуро призвал США поучаствовать в переговорах с оппозицией Венесуэлы

США и другие страны смогут поучаствовать в переговорах между венесуэльскими властями и оппозицией. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью телеканалу TeleSUR. Переговоры должны пройти в Мексике.

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«Я надеюсь, что в начале августа мы сможем сесть за стол переговоров при поддержке правительства Норвегии», — добавил Мадуро. По его словам, правительство поддерживает диалог «со всеми секторами оппозиции», а повестка будущих переговоров уже согласована.

11 мая самопровозглашенный президент Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо опубликовал на своей странице в Twitter видео, в котором призвал власти к переговорам при участии международного сообщества. По его мнению, это позволит стране найти выход из затянувшегося кризиса.

26 мая Мадуро подтвердил готовность к диалогу с оппозицией при посредничестве иностранных государств. Он поставил три условия для проведения этих переговоров: снятие санкций США с Венесуэлы, признание всеми политическими силами действующего правительства и возврат банковских счетов и активов государственных учреждений.

24 июля минобороны Венесуэлы заявило о нарушении воздушного пространства страны американским военно-транспортным самолетом С-17. По утверждению ведомства, инцидент произошел во время совместных учений войск Колумбии и США.

Противостояние между властями и оппозицией в Венесуэле не прекращается с января 2019 года. Тогда в стране начались протесты против Мадуро вскоре после его победы на выборах. Гуайдо возглавил оппозицию и провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Россия поддержала Николаса Мадуро.