В Венесуэле намекнули на причастность США к убийству президента Гаити

Первый заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо намекнул на причастность властей США к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза. Его слова передает издание Version Final.

Политик отметил, что для выявления организаторов нападения на государственного лидера не нужно быть гадалкой. Он возложил вину за происшествие на «Североамериканскую империю». «Элементарная логика событий, которые произошли на этом континенте и в этом мире, заключалась в том, что в качестве главного героя за кулисами стоит одна страна, все остальное — попытки сбить с толку», — подчеркнул он.

Кабельо выразил солидарность и уважение народу Гаити. Он добавил, что Венесуэла готова «протянуть руку помощи» стране.

В ночь на 7 июля группа неустановленных лиц атаковала резиденцию президента Гаити. Злоумышленники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия. Впоследствии четырех причастных к убийству Моиза наемников ликвидировали. Правоохранители также задержали двоих подозреваемых.

В США назвали произошедшее трагедией. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила солидарность с народом Гаити и отметила, что американская сторона готова оказать стране любую необходимую помощь.