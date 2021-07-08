Дети убитого президента Гаити покинули страну

Дети убитого президента Гаити Жовенеля Моиза покинули страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Подробности их местоположения неизвестны. Ранее сообщалось, что они находятся в безопасности и под защитой. Первую леди Мартин Моиз перевезли в США на лечение.

8 июля четырех причастных к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза наемников ликвидировали. Правоохранители также задержали двоих подозреваемых.

7 июля стало известно, что группа неустановленных лиц атаковала резиденцию президента Гаити. Злоумышленники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити Мартин Моиз также получила ранения в результате атаки. В стране объявили военное положение.