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Дети убитого президента Гаити покинули страну

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Фото: Andres Martinez Casares / Reuters

Дети убитого президента Гаити Жовенеля Моиза покинули страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Подробности их местоположения неизвестны. Ранее сообщалось, что они находятся в безопасности и под защитой. Первую леди Мартин Моиз перевезли в США на лечение.

8 июля четырех причастных к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза наемников ликвидировали. Правоохранители также задержали двоих подозреваемых.

7 июля стало известно, что группа неустановленных лиц атаковала резиденцию президента Гаити. Злоумышленники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити Мартин Моиз также получила ранения в результате атаки. В стране объявили военное положение.

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