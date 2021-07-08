Президента Гаити застрелили в собственной резиденции

В Гаити был убит президент страны Жовенель Моиз. Группа неустановленных лиц атаковала его резиденцию, они смертельно ранили Моиза из огнестрельного оружия. Первая леди Мартин Моиз также была ранена в результате атаки.
53-летний Моиз стал президентом в 2017 году. Он одержал победу на выборах еще в 2015-м, но различные политические силы оспаривали их итоги. В 2016-м в стране провели повторное голосование, по итогу которого Моиз одержал победу.
Мотивы
Доктор политических наук, руководитель центра политических исследований Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Збигнев Ивановский в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что исключать разбой полностью нельзя ввиду высокого уровня криминала в стране. Однако, считает он, вероятнее всего к инциденту имеют отношения оппозиционные противники погибшего главы государства.
Власти соседней Доминиканской республики предположили, что убийство Моиза мог совершить отряд из семи южноамериканцев: четырех человек из Колумбии и трех из Венесуэлы. Предполагается, что они действовали по указанию «очень могущественных людей в Гаити, которые занимаются наркоторговлей и похищением людей». Возможным сообщником нападавших может быть высокопоставленный сотрудник полиции, работающий в сфере безопасности президента. Вероятно, он умышленно ослабил охрану в резиденции Моиза. Также Доминикана закрыла свои границы на въезд и выезд для любого жителя Колумбии.
Неожиданная версия
Позднее в сети появилось видео с моментом нападения на дом Моиза. Один из злоумышленников разговаривал на английском языке с американским акцентом, при том что большинство местных жителей общаются на французском. Он кричал, что в районе проводится спецоперация Управления США по борьбе с наркотиками (DEA), и требовал от всех оставаться на местах. Данная спецслужба действительно имеет представительство в Гаити, ее сотрудники помогают местным властям бороться с наркомафией.
Позднее представители действующей администрации США, Госдепартамента и Минюста (DEA входит в его структуру и подчиняется непосредственно генпрокурору США) отвергли причастность американских граждан к убийству. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила солидарность с народом Гаити и отметила, что американская сторона готова оказать стране любую необходимую помощь.
Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд также опроверг версию о том, что к смерти Моиза причастны представители DEA. Он обвинил в убийстве президента иностранных наемников. Однако пока неизвестно, откуда они прибыли, подчеркнул дипломат.
Поиск убийц
Ночью 8 июля руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль рапортовал, что правоохранительные органы ликвидировали четырех причастных к убийству наемников. Еще двое подозреваемых задержаны. Также выяснилось, что преступники взяли в заложники трех полицейских, они освобождены.
В свою очередь, исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф также выступил с заявлением. Политик призвал всех к спокойствию. По его словам, ситуация в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити.
Нерайское Гаити
7 февраля сообщалось, что в Гаити предотвратили государственный переворот. Тогда Моиз заявлял, что целью заговорщиков было именно его убийство. Полиция задержала 20 человек, у них изъяли огнестрельное оружие. За день до этого на Гаити произошли столкновения между силами правопорядка и членами группировки «Фантом 509». Эта экстремистская организация состоит из бывших полицейских и военных. Боевики приехали на мотоциклах в столицу страны Порт-о-Пренс и открыли огонь в толпе, вызвав панику.
Сейчас Гаити, республика, основанная бывшими рабами, является одной из беднейших стран мира и переживает несколько кризисов: насилие со стороны вооруженных банд, голод, а также экономический беспорядок. Также после убийства президента в стране сложилось юридическое безвластие. В государстве всего 10 выборных должностных лиц. Глава правительства Клод Жозеф не был утвержден парламентом страны, ушел в отставку, и пока исполняет обязанности премьер-министра. Назначенный два дня назад новый глава правительства Ариэль Анри еще не приведен к присяге. Председатель Верховного суда Рене Сильвестр на прошлой неделе умер от коронавируса.