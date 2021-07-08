Президента Гаити застрелили в собственной резиденции

В Гаити был убит президент страны Жовенель Моиз. Группа неустановленных лиц атаковала его резиденцию, они смертельно ранили Моиза из огнестрельного оружия. Первая леди Мартин Моиз также была ранена в результате атаки.

53-летний Моиз стал президентом в 2017 году. Он одержал победу на выборах еще в 2015-м, но различные политические силы оспаривали их итоги. В 2016-м в стране провели повторное голосование, по итогу которого Моиз одержал победу.

Мотивы

Доктор политических наук, руководитель центра политических исследований Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Збигнев Ивановский в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что исключать разбой полностью нельзя ввиду высокого уровня криминала в стране. Однако, считает он, вероятнее всего к инциденту имеют отношения оппозиционные противники погибшего главы государства.

Он не устраивал своих граждан. Были протесты, были недовольства. Он был замешан в коррупционном скандале. Гаити после землетрясения выделили помощь, и она куда-то внезапно пропала руководитель центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский

Власти соседней Доминиканской республики предположили, что убийство Моиза мог совершить отряд из семи южноамериканцев: четырех человек из Колумбии и трех из Венесуэлы. Предполагается, что они действовали по указанию «очень могущественных людей в Гаити, которые занимаются наркоторговлей и похищением людей». Возможным сообщником нападавших может быть высокопоставленный сотрудник полиции, работающий в сфере безопасности президента. Вероятно, он умышленно ослабил охрану в резиденции Моиза. Также Доминикана закрыла свои границы на въезд и выезд для любого жителя Колумбии.

Неожиданная версия

Позднее в сети появилось видео с моментом нападения на дом Моиза. Один из злоумышленников разговаривал на английском языке с американским акцентом, при том что большинство местных жителей общаются на французском. Он кричал, что в районе проводится спецоперация Управления США по борьбе с наркотиками (DEA), и требовал от всех оставаться на местах. Данная спецслужба действительно имеет представительство в Гаити, ее сотрудники помогают местным властям бороться с наркомафией.

Позднее представители действующей администрации США, Госдепартамента и Минюста (DEA входит в его структуру и подчиняется непосредственно генпрокурору США) отвергли причастность американских граждан к убийству. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила солидарность с народом Гаити и отметила, что американская сторона готова оказать стране любую необходимую помощь.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд также опроверг версию о том, что к смерти Моиза причастны представители DEA. Он обвинил в убийстве президента иностранных наемников. Однако пока неизвестно, откуда они прибыли, подчеркнул дипломат.

Поиск убийц

Ночью 8 июля руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль рапортовал, что правоохранительные органы ликвидировали четырех причастных к убийству наемников. Еще двое подозреваемых задержаны. Также выяснилось, что преступники взяли в заложники трех полицейских, они освобождены.

В свою очередь, исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф также выступил с заявлением. Политик призвал всех к спокойствию. По его словам, ситуация в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити.

Нерайское Гаити

Моиз — не первый президент Гаити, убитый при исполнении служебных обязанностей. 27 июля 1915 года был убит президент Вильбрун Гийом Сэм, жестко выступавший против своих политических оппонентов. После его приказа казнить 167 политзаключенных население восстало, а президент сбежал во французское посольство. Однако протестующие ворвались в дипмиссию, вытащили и забили его до смерти, а затем бросили тело Сэма толпе через забор посольства.



7 февраля сообщалось, что в Гаити предотвратили государственный переворот. Тогда Моиз заявлял, что целью заговорщиков было именно его убийство. Полиция задержала 20 человек, у них изъяли огнестрельное оружие. За день до этого на Гаити произошли столкновения между силами правопорядка и членами группировки «Фантом 509». Эта экстремистская организация состоит из бывших полицейских и военных. Боевики приехали на мотоциклах в столицу страны Порт-о-Пренс и открыли огонь в толпе, вызвав панику.

Сейчас Гаити, республика, основанная бывшими рабами, является одной из беднейших стран мира и переживает несколько кризисов: насилие со стороны вооруженных банд, голод, а также экономический беспорядок. Также после убийства президента в стране сложилось юридическое безвластие. В государстве всего 10 выборных должностных лиц. Глава правительства Клод Жозеф не был утвержден парламентом страны, ушел в отставку, и пока исполняет обязанности премьер-министра. Назначенный два дня назад новый глава правительства Ариэль Анри еще не приведен к присяге. Председатель Верховного суда Рене Сильвестр на прошлой неделе умер от коронавируса.