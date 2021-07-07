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Россия отреагировала на убийство президента Гаити

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Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на известие об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Комментарий дипломата опубликован в ее Telegram-канале.

«С глубоким прискорбием восприняли сообщение о трагических событиях, в результате которых были убиты Президент Гаити Ж.Моиз и его супруга», — сказано в публикации. Там же родственникам погибших, правительству и народу Гаити выражаются соболезнования.

В МИД подчеркнули, что причиной произошедшего видится внутренний конфликт и уровень насилия в стране, а решит эту проблему широкий внутриполитический консенсус.

«Важно, чтобы все решения вырабатывались и принимались исключительно мирным политическим путем самими гаитянцами с опорой на международную поддержку, без деструктивного вмешательства извне, с целью выхода на приемлемые для сторон развязки», — написала Захарова.

Ранее стало известно, что группа неустановленных лиц атаковала резиденцию Моиза в ночь на 7 июля. Злоумышленники смертельно ранили президента из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити Мартин Моиз также получила ранения в результате атаки и впоследствии скончалась.

В США назвали произошедшее трагедией. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила солидарность с народом Гаити и отметила, что американская сторона готова оказать стране любую необходимую помощь. Дипломат заявила, что в Вашингтоне продолжают собирать информацию о происшествии.

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